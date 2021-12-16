Taylan, Serie A yolcusu
Galatasaray'da ve milli takımda oynadığı futbolla büyük ivme kateden genç yıldız Taylan Antalyalı için, İtalyanların dev ekibi Atalanta'nın devreye girdiği iddia edildi.
Galatasaray'da ve milli takımda oynadığı futbolla büyük ivme kateden genç yıldız Taylan Antalyalı için, İtalyanların dev ekibi Atalanta'nın devreye girdiği iddia edildi.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta Galatasaraylı Taylan Antalya'yı transfer etmek istiyor.
Gasperi takımda istiyor
Galatasaray'ın satmaya sıcak bakmadığı Taylan'ı Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperi'nin de takımda görmek istediğini rapor ettiği gelen bilgiler arasında ve yönetimin kapısını çalmak için ocak ayını beklediği aktarıldı.