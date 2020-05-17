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Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

Daha önce RedHack soruşturması kapsamında da gözaltına alınan DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu, emniyete götürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:39:00 - 2020-05-17 17:47:51
Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

Ayvalık’ta gözaltına alınan DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu, Twitter hesabından "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı yaptı.

Taylan Kulaçoğlu’nun neden gözaltına alındığı ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.

Kulaçoğlu'nun paylaşımı şöyle:

RedHack soruşturması kapsamında da gözaltına alınmıştı

Taylan Kulaçoğlu, daha önce de RedHack soruşturması kapsamında da gözaltına alınmıştı.

Terör destekçisi RedHack hacker grubu, Gezi olaylarında halkı kışkırtarak provokatörlük yapmasıyla biliniyor.

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Yorumlar

Harun

Eniklerine haber vermiş, gözaltına alınanların telefonuna anında engel konulmalı
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