Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı
Daha önce RedHack soruşturması kapsamında da gözaltına alınan DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu, emniyete götürüldüğünü duyurdu.
Ayvalık’ta gözaltına alınan DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu, Twitter hesabından "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı yaptı.
Taylan Kulaçoğlu’nun neden gözaltına alındığı ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.
Kulaçoğlu'nun paylaşımı şöyle:
RedHack soruşturması kapsamında da gözaltına alınmıştı
Taylan Kulaçoğlu, daha önce de RedHack soruşturması kapsamında da gözaltına alınmıştı.
Terör destekçisi RedHack hacker grubu, Gezi olaylarında halkı kışkırtarak provokatörlük yapmasıyla biliniyor.
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