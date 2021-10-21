Taybet Bilen kimdir? Terörist Taybet Bilen öldürüldü mü?
Kuzey Irak'ın Kerkük-Süleymaniye yolu üzerindeki Kara Ancir'de düzenlenen SİHA operasyonunda 4 PKK'lı terörist öldürüldü. MİT ve TSK ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın sözde kadın sorumlusu Taybet Bilen öldürüldü. Peki Taybet Bilen kimdir? Terörist Taybet Bilen nereli?
Terör örgütü PKK’nin sözde kadın askeri yapılanması sorumlusu “Şîlan Goyî” kod adlı terörist Taybet Bilen’in TSK tarafından düzenlenen başarılı operasyon sonrası cehennemi boyladı. TSK tarafından yapılan açıklamada, tTerörist Taybet Bilen’in 1999 yılında örgüte katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Bilen’in son olarak Gare Saha Komutanlığı’nda yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, “Şîlan Goyî” kod adlı terörist Taybet Bilen’in Şırnak’ın Uludere (Qileban) ilçesi Hilal köyü doğumlu olduğu kaydedildi.