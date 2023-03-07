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Ekonomi TAV’ın 3 havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi
Ekonomi

TAV’ın 3 havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi

TAV’ın işlettiği Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları başarılarını ödülle taçlandırdılar. ‘Airport Service Quality ASQ’ programı kapsamında kendi kategorilerinde ‘En İyi Havalimanı’ ödülüne lâyık görüldüler.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 10:50:00 -
TAV’ın 3 havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre 3 havalimanı aynı zamanda bu yıl tanıtılan özel kategorilerde de ödüllendirildi. Üsküp, ‘Avrupa’nın En Temiz Havalimanı’ seçildi. Zagreb ve Üsküp, ‘En Özel Personele Sahip Havalimanı’, ‘En Kolay Havalimanı Yolculuğu’ kategorilerinde ödüllerini aldı.

Başarılarını taçlandırdı

Ankara Esenboğa ve Üsküp, ‘Avrupa’nın En Keyifli Havalimanları’ arasında gösterildi.

Ödüller, 4-7 Eylül 2023’te Güney Kore’nin Incheon kentinde ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenecek törende sahiplerine teslim edilecek.

ACI World tarafından oluşturulan ASQ programı; yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor.

78.5 milyon yolcuya hizmet

TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 8 ülkede işlettikleri 15 havalimanında yolcuların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalıştıklarını belirtti. Kaptan, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl havalimanlarımızda toplam 78.5 milyon yolcuya hizmet verdik. Doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen bu ödülleri kazanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.”
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