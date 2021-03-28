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Ekonomi TAV Batum’da yeni terminali hizmete açtı
Ekonomi

TAV Batum’da yeni terminali hizmete açtı

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarafından işletilen Batum Havalimanı’nın yenilenen terminali hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:40:00 -
TAV Batum’da yeni terminali hizmete açtı

Düzenlenen törene Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, hükümet üyeleri ve havalimanı yöneticileri katıldı.

İyi ilişkilere katkı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Batum Havalimanı’nda pandemi öncesinde başlattığımız genişletme çalışmalarını sektörümüzü derinden bu zorlu dönemde tamamlayarak hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Hopa’ya da hizmet veren Batum Havalimanı, Türkiye ve Gürcistan arasındaki iyi ilişkilere de katkı sağlıyor. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl kapalı kalan havalimanında yolcularımızı yeni terminalde karşılayarak, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İki katına çıkarıldı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise “Turizm ülkemiz için en önemli sektörlerden biri ve bildiğiniz gibi pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sektörü olumsuz etkiledi. İşletmeci TAV’ın pandemi ve ekonomik krize rağmen bu yatırımı bu kadar kısa sürede tamamlaması önemlidir. Şirket yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Batum Havalimanı’nda terminal alanı 4 bin metrekareden 8 bin metrekareye çıkarıldı. Bagaj alım alanı genişletildi ve bant sayısı artırıldı. Check-in kontuarı sayısı sekizden 14’e, pasaport kontrol banko sayısı 12’den 20’ye çıkarıldı.

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