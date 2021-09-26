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Gündem Tatvan’da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser operasyonu yapıldı
Gündem

Tatvan’da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser operasyonu yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 50 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 00:20:00 -
Tatvan’da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser operasyonu yapıldı

Konuya dair Valilikten yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışma neticesinde; Tatvan İlçesi sorumluluk bölgesinde 24.09.2021 günü yapılan operasyon neticesinde M.B.Y. isimli şüpheli, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen (50) Adet gümüş sikke ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Ele geçirilen gümüş sikkeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Ahlat müze müdürlüğüne teslim edilmiştir.” ifadelerine yer verildi. 

 

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