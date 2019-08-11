0553 313 94 23

Tatlıya mesafe koy bayramın tadı kaçmasın

Kurban bayramında özensiz tatlı tüketimi, kronik hastalığı olanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Diyetisyen Beyza Köse, bayramda tatlılara mesafeli yaklaşmanın doğru bir karar olacağını söyledi.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:15
Tatlıya mesafe koy bayramın tadı kaçmasın

Kurban bayramında özensiz tatlı tüketimi, kronik hastalığı olanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Diyetisyen Beyza Köse, bayramda tatlılara mesafeli yaklaşmanın doğru bir karar olacağını söyledi.


Kurban Bayram’ında yanlış beslenmeden kaynaklı rahatsızlıklar, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Et tüketiminin yanı sıra tatlı tüketiminin de azami ölçüde dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Beyza Köse, “Bayram sofralarında tatlılara mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Sadece diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi problemleri olanların değil, sağlıklı beslenmek için her bireyin porsiyon kontrolü yapması çok önemli. Şerbetli tatlılar yerine porsiyon kontrolü yaparak yaz meyveleri, sütlü tatlılar ve dondurmadan yana tercihinizi kullanmalısınız. Yine bayram sofralarının vazgeçilmezi sarma ve börekler yerine de kuru meyve ve kuruyemiş daha sağlıklı alternatifler olarak ikram edilebilir” diye konuştu.


Tatlı ve atıştırmalık tüketimine özen gösterilmemesinin bayramı zehir edebileceğini ifade eden Diyetisyen Köse, et tüketimiyle ilgili de şunları söyledi:


"Kurban etini, kesimden sonra en az 12-24 saat bekleterek tüketilmeli. Hızlı tüketim olursa taze etin daha sert olması sebebiyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Eti kendi suyunda, yağ eklemeden kısık ateşte ve uzun sürede pişirmek en doğrusu olacaktır. Bunun için basınçlı tencereler kullanılabilir. Kurban bayramında ihtiyacınızdan fazla et tüketiminden kaçının. Porsiyon kontrolüne dikkat etmelisiniz. Fazla et tüketiminden kaynaklanan sindirim sorunlarını yaşamamak için mutlaka lifli beslenmeye dikkat etmeli, öğünlerimizde bol salata ve tam tahıl grubuna da mutlaka yer vermelisiniz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitliklere bayram ziyareti
    1. Şehitliklere bayram ziyareti
    2. Milli yumruklar Buse ve Elif bayramda..
    3. Bayram namazından çıkan genç,..
    4. Çin’i vuran Lekima tayfununda ölü..
    5. Davutoğlu ile görüntülenen eski CHP'li..
    6. "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
    7. Kaçan kızgın boğalar vatandaşlara zor..
    8. KDK’dan 28 Şubat mağduriyetlerine..
    9. Ağrı’da muhtarlık kavgası: 7 yaralı
    10. Kars’ta acemi kasaplar hastanelere..
    11. Vitamin eksikliğinin yol açtığı..
    12. Tatlıya mesafe koy bayramın tadı..
    13. Isparta’da 25 acemi kasap acil..
    14. Kurban ibadeti anlamına uygun yapılmalı
    15. Falcao'ya ödenecek çılgın ücret böyle..
    16. Diyarbakır’da Kurban Bayramı..
    17. İran'dan Pakistan ve Hindistan'a..
    18. Kurban etini saklarken sakın bu..
    19. Mevsimlik fındık işçilerinin buruk..
    20. Başkan Bozkurt şehit aileleri ve..
    21. Nevşehir’de acemi kasaplar hastaneye..
    22. Manisa Futbol Kulübü, İsmail..
    23. Vali Çakacak, bayram namazını Çarşı..
    24. Kapadokya’da balon turları iptal oldu
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Mehmetçik’e..
    26. 4 yaşındaki kız trenin altında kaldı!
    27. Türk Kızılay Ürdün'de 525 kurban..
    28. Denizli’de acemi kasaplar hastanelere..
    29. Manisa’dan kurban manzaraları
    30. Yozgat’ta kurban satışları birinci gün..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var