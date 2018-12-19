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Tatlı dil, güler yüz varken...

Eşinize isteğinizi yaptırmanın yolu, güler yüz tatlı dilden geçer. İstemesini bilmek, almanın tek geçerli yöntemidir.

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:49
Tatlı dil, güler yüz varken...

İnsan hangi yaşta olursa olsun bazen bu yöntemi ıskalayabiliyor. Onun için bakın şunlar kulağınıza küpe olsun:

İstekte bulunurken açık olun, dolaylı ifadelerden kaçının.

Güleryüzle, tatlı dille ama hiç dolambaçlı yollara sapmadan, uzatmadan kısa ve öz konuşun.

Eşiniz sormadıkça isteğiniz hakkında gereksiz ve yalanlı açıklamalarda bulunmayın.

Sesinizle, üslûbunuzla asla uyurgan olmayın, rica ederek isteyin. Rica “yardımcı olunmayı istek” anlamındadır.

Eşinizin içinde bulunduğu maddi ve manevi şartları göz önünde bulundurun.

İstediğiniz şey çok acil değilse, eşinizin en uygun olduğu zamanı gözleyin. Mutlu, dinlenmiş, İşlerinin yoğun olmadığı bir zamanı bekleyin.

Olumsuz bir cevaba da hazırlıklı ve hazımlı olun.

Olumsuz bir cevap aldığınızda hemen aşırı tepki göstermeyin. Sabredin ve bekleyin. Hayır, cevabını kabullenin. Kısa bir süre sonra hiç ummadığınız şekilde eşinizden isteğinize olumlu cevap alma ihtimaliniz yükselecektir.

Hayır cevabının kabullenildiğini gören eşiniz, kendisine duyduğunuz ihtiyaçtan, muhabbetten dolayı sizi memnun etmeyi tercih edebilir.

Hayır cevabını kabullenmeniz sizi de rahatlatacaktır. Aksi taktirde eşinize karşı suçlayıcı ifadeler kullanabilir ve eşinizin olumsuz fikrinden vazgeçme ihtimalini yok edersiniz.

İstekleriniz yerine geldiğinde “çok” kelimesiyle süslü, takdir ve teşekkür ifadeleri kullanmayı ihmal etmeyin.

Takdir gören eşiniz diğer isteklerinizi karşılamada daha istekli davranacaktır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:55
  1. tatlı dil
  2. güler yüz
  3. evlilik
  4. eşler arası iletişim

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