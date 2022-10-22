Tatilini yarıda kesti! Başbakan olmak için ülkesine döndü

İngiltere'de Liz Truss'ın baskılar sonucunda istifa karar almasından sonra, gözler eski başbakan Boris Johnson'a çevrildi. Yeniden koltuğa oturmak için görüşmeler yaptığı iddia edilen Johnson'ın, Karayipler'de yaptığı tatili de kısa kestiği öğrenildi.



İngiliz medya kuruluşu Sky News, Boris Johnson'ın İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in uçağında görüntülendiği fotoğrafı paylaştı. Başbakanlık için Johnson'ın kendi seçtiği ekonomi bakanı Rishi Sunak ile kozlarını paylaşması bekleniyor.



İngiliz medyasına konuşan kaynaklar, Truss'ın, Johnson'ı destekleyeceğini söylerken, eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın da Johnson'ın arkasında olacağını dile getirdi.

Öte yandan parti içinde Johnson ile Sunak'ın barışması için de lobi yapıldığı öğrenildi.