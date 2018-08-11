Tatili yarıda kaldı! Hırsızlık zanlısı Antalya'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta Mustafa Kamil K'ye ait iş yerinden 3 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı araştırma ve kontrollerde hırsızlık olayı şüphelisinin Ferhat A. olduğunu, Antalya'ya kaçtığını belirledi.

Antalya kent merkezinde tatil yaptığı sırada yakalanan Ferhat A'nın ayrıca cinsel saldırı suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.