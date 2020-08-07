Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu

Bodrum tatilini tamamlamasının ardından görevinin başına dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu'na parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında da bir soru yöneltildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı yönündeki iddialarla yöneltilen soruya, "Ben, İBB Başkanıyım. Bana İstanbul ile ilgili konuları sorun" yanıtını verdi.

İmamoğlu topa girmedi

Verdiği cevapla Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce arasındaki çekişmeye girmemeyi tercih ettiği gözlenen İmamoğlu, "Ben, İBB Başkanıyım. Bana İstanbul ile ilgili konuları sorun" ifadelerini kullandı.

Kurultaydaki çıkışı dikkat çekmişti

Öte yandan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa seçildiği CHP kurultayında dikkat çeken bir çıkışa imza atmış ve şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Bizim genel başkanımız çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler. Dolayısıyla bizim genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor."