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Spor Tatiana Kosheleva, Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer oldu
Spor

Tatiana Kosheleva, Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 21:41:45 -
Tatiana Kosheleva, Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer oldu


İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncularından Tatiana Kosheleva'yı yeniden kadrosuna kattı.

Daha önce 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen 1988 doğumlu Rus smaçör, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında oynamıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda 14 numaralı forma ile mücadele edecek olan tecrübeli oyuncu Tatiana Kosheleva'ya yeniden hoş geldin der, sarı kırmızı forma altında nice başarılar dileriz." denildi.


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