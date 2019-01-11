Tatar Çölü ilk kez sahnede

Türkiye’de ilk kez tiyatroya uyarlanan Dino Buzzati’nin kült romanı “Tatar Çölü”, bu akşam ve yarın akşam Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 6 Ocak’ta ise Kozyatağı Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Yapımcılığını (Tiyatral Sanatlar Vakfı Akademisi) TİYSAV adına Raif İnan, Mustafa Odabaşı ve Fatih Kılıç’ın üstlendiği oyun, sezon boyu farklı yerlerle sahnelenmeye devam edecek. Betül Odabaşı Törk’ün tiyatroya uyarladığı “Tatar Çölü”nün yapım direktörlüğü ve sanat yönetmenliğini Mustafa Odabaşı ile Fatih Kılıç yapıyor. Oyunun yönetmen koltuğunda Zuhal Öztürk otururken müzikleri Can Atilla, koreografisi ise Pınar Ataer imzası taşıyor. Kostüm tasarımında Reyyan Erdoğan imzası bulunan oyunda Abdül Süsler, Rabia İlknur Şaşmazer başta olmak üzere kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor.

Oyunun konusu

Genç Teğmen Giovanni Drogo, ilk görev yeri olan Bastiani Kalesi’ne gitmek için yola çıkar. Kaleye ilk geldiği zaman sorumlulukların ağırlığı nedeniyle ayrılmayı düşünür fakat üstlerinin tavsiyelerini dinleyerek bir süre daha kalma konusunda ikna olur. Geçen zaman, insanın kanına işleyen alışkanlıklar ve hayatın monoton ritmi Drogo’nun zihninde Bastiani Kalesi’ni aşılamaz bir “hapishaneye” dönüştürür ve başlangıçta gitmek niyetinde olduğu kale’si içinden çıkamadığı, çıktığında geri dönmek için sabırsızlandığı bir mekan haline gelir. Drogo, gelmesi beklenen düşmanı gözlerken kaledeki gizemin ne olduğunu çözmeye çalışır. Aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen ne için kalede kaldığını ve neyi aradığını neredeyse unutur ve kendini monotonluğun durgun sularına bırakır. Drogo’yu bekleyen yıkıcı ve acı gerçek olduğu yerde durmaktadır.