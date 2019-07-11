Taşköprü’de “Yaz Sinema Günleri” devam ediyor Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında “Yaz Sinema Günleri” etkinliği devam ediyor.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında “Yaz Sinema Günleri” etkinliği devam ediyor.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yaz sinema günleri etkinliği ilk olarak çocuklar için sabah saat 11.00’da ve 17.30’da “ToyStory 3” filmi gösterime girecek. Akşam 20.00 seansında ise yetişkinlere yönelik “Müslüm” filmi ücretsiz olarak yayınlanacak. Gündüz çocukların, akşam ise yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği sinema günleri devam ediyor.

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