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Taşköprü’de mezarlıklara bayram temizliği yapıldı

Taşköprü Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan mezarlıklarda Ramazan Bayramı dolayısıyla temizlik çalışmalarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:47:02 -
Taşköprü’de mezarlıklara bayram temizliği yapıldı

Taşköprü Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan mezarlıklarda Ramazan Bayramı dolayısıyla temizlik çalışmalarını tamamladı.


Kurban Tepe Mezarlığı ile Zımbıllı Tepe Mezarlıklarında temizlik çalışmalarını tamamlayan Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın Arefe Günü ve Kurban Bayramı’nda bu mekanları daha rahat ziyaret edebilmeleri için çalışmalarını kısa sürede bitirdi. Bu kapsamda mezarlıklarda ki yabani otlar temizlenip, ara yollar düzenlendi.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde bulunan mezarlıklarda çevre düzenlemeleri ve temizliklerin tamamlandığını belirterek, “Halkımızın mübarek Ramazan Bayramı ve Arefe Günü gideceği mezarlıklarda sıkıntı yaşamamaları ve ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için ilçe merkezinde bulunan mezarlıklarda çalışmalarımızı tamamladık. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi. Fakat şehit aileleri ziyaretlerini yapabilecekler. Biz yine de tüm mezarlıklarımızı temizledik, bakımlarını yaptık” dedi.

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