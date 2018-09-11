THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Taşıt-Kilometre istatistikleri belli oldu

2016'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi.

11 Eylül 2018 Salı 11:15
Taşıt-Kilometre istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini yayımladı.

TÜİK tarafından ilk kez açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2016'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 52,8'i otomobiller, yüzde 21,9'u kamyonetler, yüzde 13,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü minibüsler, yüzde 4'ü motosikletler ve yüzde 3,5'i otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2016'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarken, toplam taşıt-kilometre ise yüzde 11,9 yükseldi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,9, minibüslerde yüzde 3,3, otobüslerde yüzde 1,5, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 2,6, motosikletlerde yüzde 2,2 arttı. Taşıt-kilometre aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 14,2, yüzde 8,6, yüzde 3,9, yüzde 11,3, yüzde 11,1 ve yüzde 1,3 artış kaydetti.

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde, 2016'da sırasıyla kamyonların 45 bin 735, otobüslerin 44 bin 491, minibüslerin 26 bin 396, kamyonetlerin 17 bin 845, otomobillerin 13 bin 117 ve motosikletlerin 3 bin 766 kilometre yaptığı hesaplandı.

Söz konusu veriler, araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplandı ve Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yurt iç ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi kapsıyor.

Taşıt-kilometre, bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimi olarak biliniyor. Öte yandan söz konusu değer yollar üzerindeki taşıt hareketliliğinin ve yolların ne kadar kullanıldığının bir göstergesi olarak tanımlanıyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    1. Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde..
    2. İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! O..
    3. Avrupa devleri Fenerbahçeli genç..
    4. Ev sahibi olmak için, sabahın erken..
    5. Güney Kore'den Kuzey Kore ve ABD'ye..
    6. 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 8..
    7. BHRN Direktörü Win: Türkiye bölgede..
    8. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    9. Rusya tüm dünyaya gücünü gösterecek!..
    10. Arınma ve uyanış Hicretle başlar
    11. Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!
    12. Başkan Erdoğan Bursa'nın kurtuluş yıl..
    13. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    14. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    15. Haritalar ortaya çıkarıldı, soruşturma..
    16. Bursa’da çocuğunun arkasından camdan..
    17. Rusya, son 37 senenin en büyük gövde..
    18. Harput Kalesi'nde 2 bin 700 yıllık..
    19. UEFA Uluslar Ligi nedir?
    20. ABD ile karşı karşıya geldiler! Jet..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı