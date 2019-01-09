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Taşınabilir Antitank Radarı envantere alındı

Amerika Birleşik Devletleri ile silahlanma yarışına giren Rusya, kendi ürettiği portatif tanksavar radarını Savunma Bakanlığı'nın emriyle envantere aldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:04
Taşınabilir Antitank Radarı envantere alındı

Rusya, hareketli yer ve hava hedeflerinin keşfedilmesi için yerli imkânlarla tasarladığı SNAR-10 M1 kendinden tahrikli portatif tanksavar radarını, Merkez Askeri Bölge birliklerinde kullanmaya başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Modern radar sistemi 200 metreden 40 kilometre mesafedeki mermileri araçları ve insan gücünü tespit edebilir." ifadelerine yer verildi.

Otomatik veri iletimi, uydu navigasyonu ve iç/dış iletişim sistemi ile donatılan radar sistemi, en az üç gün özerk olarak çalışabiliyor ve en fazla 5,5 dakika içinde savaş konumuna geçebiliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:04
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. SNAR-10 M1

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