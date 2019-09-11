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Taşıdığı uyuşturucu maddeyi ’tütün’ sanmış

Batman’dan aracına yüklediği çok miktarda uyuşturucu ile İstanbul’a giderken Kocaeli’de polis çevirmesi olduğunu gördükten sonra kaçan, olaydan 5 yıl sonra İstanbul’da yakalanan şahıs, aldığı yükün tütün olduğunu sandığını söyledi ve tahliyesini istedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:22
Taşıdığı uyuşturucu maddeyi ’tütün’ sanmış

Batman’dan aracına yüklediği çok miktarda uyuşturucu ile İstanbul’a giderken Kocaeli’de polis çevirmesi olduğunu gördükten sonra kaçan, olaydan 5 yıl sonra İstanbul’da yakalanan şahıs, aldığı yükün tütün olduğunu sandığını söyledi ve tahliyesini istedi.


Edinilen bilgilere göre, bir araçla 2014 yılında Batman’dan İstanbul’a giden C.B. isimli şahıs, Kocaeli iline geldiğinde çevirme olduğunu görünce aracını bırakıp kaçtı. Terk edilmiş aracı inceleyen polis ekipleri, aracın içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu fark etmesi üzerine şahsı takibe aldı. Yaklaşık 5 yıl İstanbul ilinde saklanan C.B., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınması sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan açılan davada Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan şahıs, amcasından aldığı ve tütün olarak bildiği malın sıcakta kötü kokması sonrası uyuşturucu olduğunu anladığını, polis çevirmesini görünce de kaçtığını söyledi.



“Sıcak olunca kokmaya başladı”


Mahkemede savunma yapan C.B., ”Batman’dan İstanbul’a geliyordum. Taşıdığım şeyi tütün sanıyordum. Yolda fark ettim ne olduğunu ama yapacak bir şey yoktu geri Batman’a dönemezdim. Kullandığım araba amcam M.B.’ye aittir. Amcam bana araçta tütün olduğunu söyledi. Araçta tek başımaydım. Sıcak olunca arabanın içi kokmaya başladı. Kokusundan bu maddenin değişik koktuğunu, uyuşturucu olduğunu yolda anladım. Amcam ’Sen İstanbul’a götür, ben de senden alacağım’ dedi. Kocaeli’ye geldiğimde yolda polis aracı durdurdu. Ben de aracı bırakıp kaçtım. Ele geçirilen uyuşturucu madde amcama ait” dedi.


Mahkemenin 5 yıl boyunca neden kaçtığı sorusu üzerine C.B., korktuğundan dolayı kaçmak zorunda kaldığını ve 5 yıl boyunca İstanbul’da yaşadığını söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, C.B.’nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Dava ertelendi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:22
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