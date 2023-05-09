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Medya Taşgetiren kafayı taktı! Bi sakin ol yahu Ahmet abi
Medya

Taşgetiren kafayı taktı! Bi sakin ol yahu Ahmet abi

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:37:00 -
Taşgetiren kafayı taktı! Bi sakin ol yahu Ahmet abi

Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki provokasyonunu gizleme çabasına Ahmet Taşgetiren de dahil oldu. Kendisine yönelik protestolar karşısında protestocuları kışkırtıcı ifadeler kullanan İmamoğlu’nun tahriklerini göz önünde bulundurmayan Taşgetiren, yine kolaycılığa kaçıp topu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya attı.

Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki provokasyonunu gizleme çabasına Ahmet Taşgetiren de dahil oldu. 

Kendisine yönelik protestolar karşısında protestocuları kışkırtıcı ifadeler kullanan İmamoğlu’nun tahriklerini göz önünde bulundurmayan Taşgetiren, yine kolaycılığa kaçıp topu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya attı. 

Soylu'nun seçim öncesinde istifa etmeyerek seçimi gölgeleme anlamına gelecek her türlü işin merkezinde yer aldığını ileri süren Karar gazetesi yazarı Taşgetiren, “Ne olacaktı yani Erzurum’da bir İçişleri Bakanı’nın ürkmesi, endişe etmesi için? O taşlardan birisi İmamoğlu’nun başına mı isabet etseydi? İmamoğlu bundan sonra meydanlara başı sargılı mı çıksaydı?” diyerek ajitasyon yapmayı da ihmal etmedi. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

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Yorumlar

Hakan Temür

Fetonun ... ulan bu yıllarca Zamanda feto ... bir münafıktır bu adam.

Nur

Zavallı adam ya
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