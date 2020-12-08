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Ekonomi Taşeron zammı! Taşerona 4 bin 500 lira asgari ücret zammı
Ekonomi

Taşeron zammı! Taşerona 4 bin 500 lira asgari ücret zammı

Asgari ücret taşeron son dakika haberi. Asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık’ta yaptı. 2021 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken bir diğer merak edilen konu ise taşeron işçilere yapılacak asgari ücret zammı. 2 bin 650 lira maaş alan taşeron işçilerin maaşı 4 bin 500 liraya çıkartıldı. Peki 4 bin 500 TL asgari ücret zammı kim yaptı? İşte taşeron asgari ücret zam haberi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:43:00 - 2020-12-08 16:05:25
Taşeron zammı! Taşerona 4 bin 500 lira asgari ücret zammı

Konya Tuzlukçu'da asgari ücret görüşmesinden işçilerin yüzünü güldüren zam sürprizi yaşandı. Tuzlukçu belediye işçilerinin asgari ücret maaşı 4 bin 500 liraya yükseltildi. İlçede asgari ücret ve zam belirleme toplantısına işçi temsilcileri, DİSK Genel-İş Sendikası Konya Temsilcisi Mustafa Tamer katıldı. Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'dan işçilere % 80 zam geldi. Akbuğa, asgari ücreti de 4.500 lira yaptığını açıkladı. Tüm işçilerin maaşı eşit seviyeye çıkartılmış oldu.

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