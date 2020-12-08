Taşeron zammı! Taşerona 4 bin 500 lira asgari ücret zammı

Asgari ücret taşeron son dakika haberi. Asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık’ta yaptı. 2021 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken bir diğer merak edilen konu ise taşeron işçilere yapılacak asgari ücret zammı. 2 bin 650 lira maaş alan taşeron işçilerin maaşı 4 bin 500 liraya çıkartıldı. Peki 4 bin 500 TL asgari ücret zammı kim yaptı? İşte taşeron asgari ücret zam haberi.