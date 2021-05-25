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Ekonomi Taşeron işçilere kadro var mı taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?
Ekonomi

Taşeron işçilere kadro var mı taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Taşeron işçiler kadroya alınacak mı? Taşeron işçiler kadroya geçmelerinin mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, taşeron işçiler ne zaman nasıl kadroya alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:07:00 -
Taşeron işçilere kadro var mı taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, işçilerle yapılacak toplu sözleşmelerin ardından ortaya çıkacak sorunların çözümü için yol haritası belirlemeye başladı. Peki, işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Taşeron işçilere kadro var mı taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün planları arasında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılması yer alıyor. Yapılabilecek değişiklikle sürekli işçiler, çalıştıkları kurumlarda yer değişikliği talep edebilecek. Ayrıca bu konu toplu sözleşmede yer alacak.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçiş yapan üst öğrenim bitiren kişiler, kurumun hizmet ihtiyacı olduğu takdirde, yeni pozisyonlarda görev alma şansına sahip olacaklar.

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