Taşeron işçi zammı için önemli karar! Kamu işçilerine zam ne kadar?

Türk-İş, 650 bin kamu işçisinin zammının görüşüleceği toplu sözleşme öncesi Hak-İş’le ortak hareket etme kararı aldı. Masadan ilk kez 450 bin taşeron işçinin zammı da çıkacak. Kamuya geçtikleri halde 3 yıldır pazarlık masasına oturtulmayan 450 bin taşeron işçinin bu yıl ilk defa toplu sözleşme zammı alacağı kritik görüşmeler başlıyor. Mevcut kadrolularla birlikte toplam 650 bin kamu işçisine 2021 ve 2022 yıllarında verilecek zam oranının belirleneceği pazarlık masasının bir tarafında hükümet, diğer tarafında Türk-İş olacak. Arslan, toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesinde Türk-İş'ten sürpriz davet aldıklarını söyledi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın kendisini arayarak daveti ilettiğini belirten Arslan, “Ergün Bey aradı, kamu çerçeve protokolüyle ilgili birlikte çalışmayı teklif etti. Memnuniyetle kabul ettik. Teknik seviyede ve oldukça verimli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Başarılı bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Taşeron işçi zammı ne olacak?

Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.