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Tasavvuf! Kocakarı imanı

Bâyezid-i Bistamî'nin Bağdad yolculuğunda sırasında evinin önünü süpüren bir ihtiyar kadından aldığı cevap onu epey şaşırtmış ve “İşte kavi iman budur” dedirtmiştir.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:52
Tasavvuf! Kocakarı imanı

Yolcuğu pek sevmeyen Bâyezid-i Bistamî, Bağdad’a gitmeye karar verir. Müridlerini de yanına alarak, doğum ve aynı zamanda ikamet yeri olan Bistâm’dan Bağdad’a hareket eder. Uzun süren bir yolculuktan sonra Bağdad’ın kenar mahallelerine ulaşır.

Bâyezid-i Bistamî, yol yorgunu müridleri ile Bağdad’ın merkezine erişmeye uğraşırken, ihtiyar bir kadın da telaşla evinin önünü süpürmektedir.

Kadının süpürgesinden kalkan toz, yolcuların yüzüne vurunca, Tayfûr dayanamayıp kadına seslenir:

Ey kadın, sen beni tanımıyor olmalısın ki, beni ve müridlerimi toza boğasın.

Süpürmeye ara veren kadın, süpürgesinin sapına yaslanarak, ona şu soruyla cevap verir: “Ey yabancı, hele sen kimsin?

Kadının aymazlığı karşısında biraz sinirlenen Bâyezid-i Bistamî:

Ben, Cenâb-ı Hakk’ın varlığını yüz delille ispat etmiş bir sûfîyim.

İstifini hiç bozmayan kadın, Bâyezid-i Bistamî’nin bu çıkışmasına, boştaki kolu ile bir daire çizerek şu karşılığı verir:

Hele senin iman direğin çürükmüş ki, onu sağlamlaştırmışsın. Benim imanımdan yana kuşkum yok ki, senin emeğine itibar edeyim.

İhtiyar kadının bu sözü karşısında sarsılan Bâyezid-i Bistamî, müridlerine dönerek, şöyle dermiş: “İşte kavi iman budur.

Kocakarı imanı dediğimiz iman budur; tedkike, tahkike, güçlendirmeye, artırılmaya ihtiyacı olmayan bir iman! İman ettiysen bu kocakarı gibi iman edecek, yaşarken de kendinin ve dünyanın hallerini bu iman üzere müdrik olacaksın.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:52
  1. Bâyezid-i Bistamî
  2. Bağdad
  3. Tayfûr
  4. Cenâb-ı Hakk
  5. İman

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