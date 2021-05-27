  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa yolcusu mu? Sürpriz iddia
Türkiye'nin Azerbaycan 11'i belli oldu
Gazze'deki enkazın içinde duygulandıran doğum günü sürprizi
MHP'li isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ekonomi Tasarruf Finansmanı Yasası kazanımları artıracak
Ekonomi

Tasarruf Finansmanı Yasası kazanımları artıracak

Eminevim Genel Müdürü M. Musab Üstün, “Sistem devlet regülasyonuna girdiği takdirde, sisteme duyulan güven artacak ve sistemle vatandaşlar faiz ödemeden ev ve otomobillerini alabilecek. Sistemin ilgi görmesi ekonomiye olan katkının da artmasına vesile olacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:38:00 -
Tasarruf Finansmanı Yasası kazanımları artıracak

Eminevim Genel Müdürü M. Musab Üstün, Tasarruf finansmanı düzenlemesinin faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyenler için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Üstün, “Vatandaşlarımızın sahip olduğu hakları yasal çerçevede düzenleyen bu adımla hem müşterilerimiz hem de sektörümüz önemli kazanımlar elde edecek. Ancak sistemin mantığına uymayan erken teslimat tarihi veya düşük organizasyon ücretleri vaatlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve başvurularını doğru bir araştırmanın ardından yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

9 bin teslimata ulaştık

Üstün, 2021 yılının oldukça yoğun geçtiğini hatırlatarak, “Pandemiye rağmen geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda hem kayıtlarımız hem de teslimatlarımız arttı. Geçen yıl ilk 4 ayda 7 bin küsur teslimatımız vardı. Bu yılın ilk 4 ayında geçen yıl yapmış olduğumuz teslimatın yüzde 25’inden fazlasını yaptık. Nisan ayına kadarki sürede 9 bin teslimata ulaştık. Yaptığımız teslimatlarla beraber ekonomiye 4 ayda 1 milyar 600 milyon TL’lik bir katkımız oldu” açıklamasında bulundu.

Sisteme duyulan güven artacak

Üstün, tasarruf finansmanı kanunu ile sistemin devlet denetimine girmiş olmasının vatandaşa önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti: “Türkiye geneline baktığımız zaman oldukça ciddi bir nüfus var. Vatandaşımızın önemli bir kısmı dar ve orta gelirli insanlarımızdan oluşuyor. Sistem devlet regülasyonuna girdiği takdirde, sisteme duyulan güven artacak ve sistemle vatandaşlar faiz ödemeden ev ve otomobillerini alabilecek. Sistemin ilgi görmesi ekonomiye olan katkının da artmasına vesile olacak. Bugüne kadar 185 bini aşkın ev ve otomobil teslimatı yapmış bir şirket olarak önümüzdeki yasanın uygulanmasıyla birkaç yıllık periyotta 25 milyar TL ile 30 milyar TL seviyesinde teslimat yapabileceğimizi öngörüyoruz.

Başarı ve sermayeye bakılmalı

Hızlı büyüme sektöre yeni giren firmalar için bazen ticari kaygıların da etkisiyle hızlı bir hatayı da beraberinde getirebiliyor. Burada sistem mantığına uymayan kampanyalar, indirimler ve benzeri çalışmalar zamanla müşteri güvenini zedeleyebiliyor. İşte bu durumlara karşı faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın iyi bir araştırmadan sonra başvurularını, tecrübeli, deneyimli ve güvenilir firmalara yapmaları gerekiyor. Bu firmaların ne kadar başarılı olduğuna, ne kadar bir sermayesi olduğuna bakmaları gerekiyor. Verilen teklifleri de detaylı bir şekilde incelemeleri gerekiyor. Yapılan erken teslimat planlarının, çok düşük organizasyon ücretlerinin aslında sistemin işlevselliğini kısıtlayacağının bilinmesi gerekir. Çünkü her işin bir yapılış modeli vardır ve tasarrufa dayalı bir finansman modeli de kendine özgü bir işleyişe sahip. Bu sebeple de işleyiş sistemin mantığına uygun şekilde yürütülmelidir. Aksi halde erken verilen teslimatlar sonrasında firmalar finansal bir sıkışıklığa düşebilir.”

Şeffaf paylaşım

Tasarruf finansmanı yasasıyla vatandaşlara sistemden çıkmak için 14 günlük süre verildiğine değinen Üstün, “Sisteme başvurmak isteyen müşteriler için süreç iki tarafın haklarını koruyan bir sözleşme çerçevesinde ilerliyor. Ayrılmak isteyenler için de sözleşmedeki protokoller uygulanıyor. Şirketlerin tek gelir kalemi olan organizasyon ücretlerinin geri ödenmediği sözleşmede yer alıyor. Yasayla birlikte ise vatandaşlara 14 günlük bir süre tanınıyor ve bu 14 günlük süre içinde vatandaşın sistemden çıkmaya karar vermesi halinde organizasyon ücretlerinin iadesi yapılıyor. Daha uzun bir sürede organizasyon ücretleri geri ödenmemektedir. Bu sistemi merak eden herkes, süreci takip ederek her şeyin oldukça şeffaf paylaşıldığını kolayca görebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül, Aydın Doğan ve Kılıçdaroğlu bombasını patlattı
Siyaset

Mustafa Sarıgül, Aydın Doğan ve Kılıçdaroğlu bombasını patlattı

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan “Anadolu Soruyor” programına katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,..
'Yine olmadı bay Biden, sizin çocuklar başaramadı'
Gündem

'Yine olmadı bay Biden, sizin çocuklar başaramadı'

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarının ardından bir yazı kaleme alan Star yazarı Fadime Özkan, Peker'in Erdoğan'ı devirme planının bi..
Isparta'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı
Siyaset

Isparta'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı

Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret eden ve şov kokan hareketler sergileyerek halktan biriymiş gibi görünmeye çalışan CH..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay