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Tasarım ve inovasyonla 5 milyar dolarlık katkı

Türk doğal taşı ünlü mekânların vazgeçilmezi oldu... Dünya doğal taş sektöründe adından söz ettiren Türkiye, zengin renk seçenekleriyle rakiplerine fark atmayı başardı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:25
Tasarım ve inovasyonla 5 milyar dolarlık katkı

Dünya doğal taş sektöründe adından söz ettiren Türkiye’de üretilen ürünler farklı mekânların değerine değer katıyor. 2 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisine katkı sağlayan doğal taş üretiminde atağa kalkan Türkiye, zengin renk seçenekleriyle rakiplerine fark atmayı başardı. Dünya genelinde gerçekleştirilen toplam doğal taş ihracat rakamı olan 20 milyar doların yüzde 10’na hâkim olan ülkemiz, dünya genelindeki doğal taş rezervinin yüzde 35’ine sahip.

Ünlü mekanları süslüyor

Kalitesi ve zengin renk seçenekleriyle farkını ortaya koyan Türk doğal taşları, dünyanın önemli merkezlerindeki seçkin mekanları süslüyor. Bunlar arasında; Amerika’da Beyaz Saray, JFK Havaalanı, Vatikan’daki San Pietro Kilisesi, Hollanda’daki Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi, Avustralya’daki Disneyland yer alıyor.

Çin’le güçlü ticaret

Doğal taş ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Çin başı çekerken; ABD, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa’da pek çok otel, üniversite, banka, eğlence merkezi ve kamu kurumunda Türk doğal taşları kullanılıyor. Üreticilerin katıldığı fuarlardaki Türk standları ise eskiye göre daha fazla ilgi görüyor. Ekmeğini bu işten kazananlar ise tasarım ve inovasyonu birleştirerek katma değeri daha yüksek çalışmalar yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. En önemli pazarımız olan Çin’e en çok ihraç ettiğimiz ürün grubu olan blok mermer-travertende ülkenin ithalatında ilk sırada yer alıyoruz, payımız ise yüzde 49 seviyesinde.

Nereden nereye?

2018 yılı maden sektörü ihracatı miktar bazında 26.3 milyon ton, değer bazında 4.56 milyar dolar olarak gerçekleşti. Maden sektörü, 2019 yılının ilk altı ayında miktar bazında 13.2 milyon ton, değer bazında ise 2 milyar 129 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ihracatın içinde doğal taşın değeri 946 milyon dolar olarak ölçüldü. Maden ihracatında yılsonu hedefi ise 2018 ihracat rakamlarını korumak. Sektörün önde gelen temsilcilerine göre ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve dünyada büyüme rakamlarının gerilemesi ve yaşanan durgunluk bazı pazarlarda yaşanan kayıpların yeni yakalanan pazarlarla dengeleme imkânını doğurabilir.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:25
  1. doğal taş
  2. Türk doğal taşları
  3. Beyaz Saray
  4. JFK Havaalanı
  5. San Pietro Kilisesi
  6. Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi
  7. Disneyland
  8. Çin
  9. ABD
  10. Suudi Arabistan
  11. Hindistan
  12. Fransa
  13. maden sektörü
  14. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı
  15. Maden ihracatı

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