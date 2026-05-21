Taş ocağında korkunç olay! İşçilerin üzerine kaya ve toprak kütlesi çöktü
Vietnam’ın orta kesimindeki Thanh Hoa eyaletinde bulunan taş ocağında meydana gelen göçük, 3 işçinin ölümüyle sonuçlandı.
Vietnam basınında yer alan haberlere göre olay, dün yerel saatle 17.00 sıralarında Thanh Hoa eyaletine bağlı Cam Tu bölgesindeki bir taş ocağında meydana geldi. Mesaide olan işçilerin üzerine büyük bir kaya ve toprak kütlesinin çökmesi sonucu göçük yaşandı. Göçük altında kalan 3 işçiden birinin hastaneye sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybettiği, ilk etapta kayıp olarak bildirilen diğer 2 işçinin ise arama çalışmaları sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.