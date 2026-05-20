Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama tartışmasının ardından tehditler savurdu. Bir süre sonra olay yerine gelen CHP’li Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinin işletmeye ceza kesmesi büyük tepki çekti.
Adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anılan CHP'de her geçen gün yeni bir skandal yaşanmaya devam ediyor.
Yurdun dört bir yanında il ve ilçe teşkilatları sokağa inerek esnaf ve pazar ziyaretleriyle ortaya çıkan skandalları aklamaya çalışıyor. Son esnaf ziyareti Üsküdar'da yaşandı.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, partililerle ilçede esnafları gezdi.
İŞLETME SAHİBİYLE 'SELAM ALMAMA' GERGİNLİĞİ
Tütüncü, girdiği bir işletmede "kendisine selam vermediği" gerekçesiyle telefon görüşmesi için arka tarafa geçen işletme sahibine tepki gösterdi. Tütüncü şunları söyledi: “Bizi görünce kaçmayın ya, ne yaptık size. Niye kaçıyorsunuz?”
TEHDİT ETTİ
İşletme sahibi arasında yaşanan selam almama gerginliğinin ardından Tütüncü, tehditler savurdu:
“Masayı buraya koymak yasal değil ha, dikkat edin.”
ZABITA ESNAFA CEZA YAZDI
Ziyaret sonrası zabıta ekipleri işletmeye iki kez denetime geldi. İlk kontrolde herhangi bir sorun bulunamazken, ikinci gelişte ahşap basamak gerekçe gösterilerek işlem yapıldı.
Esnaf, olayı "siyasi baskı ve gözdağı” olarak değerlendirirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
