Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi Başkan Erdoğan: 'MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP'li İBB'den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan'a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP'de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye'de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! 'Sibirya'nın Gücü 2' için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması
Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama tartışmasının ardından tehditler savurdu. Bir süre sonra olay yerine gelen CHP’li Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinin işletmeye ceza kesmesi büyük tepki çekti.

Adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anılan CHP'de her geçen gün yeni bir skandal yaşanmaya devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında il ve ilçe teşkilatları sokağa inerek esnaf ve pazar ziyaretleriyle ortaya çıkan skandalları aklamaya çalışıyor. Son esnaf ziyareti Üsküdar'da yaşandı. 

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, partililerle ilçede esnafları gezdi.

İŞLETME SAHİBİYLE 'SELAM ALMAMA' GERGİNLİĞİ 

Tütüncü, girdiği bir işletmede "kendisine selam vermediği" gerekçesiyle telefon görüşmesi için arka tarafa geçen işletme sahibine tepki gösterdi. Tütüncü şunları söyledi: “Bizi görünce kaçmayın ya, ne yaptık size. Niye kaçıyorsunuz?”

TEHDİT ETTİ

İşletme sahibi arasında yaşanan selam almama gerginliğinin ardından Tütüncü, tehditler savurdu:

“Masayı buraya koymak yasal değil ha, dikkat edin.”

ZABITA ESNAFA CEZA YAZDI

Ziyaret sonrası zabıta ekipleri işletmeye iki kez denetime geldi. İlk kontrolde herhangi bir sorun bulunamazken, ikinci gelişte ahşap basamak gerekçe gösterilerek işlem yapıldı.

Esnaf, olayı "siyasi baskı ve gözdağı” olarak değerlendirirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Misafir

Bunların ilce başkanları kıral ya öbürlerini siz tahmin edin.

KÖKSAL

Allah (c. c) 'ın laneti zalimlerin üzerine olsun, Amiin Amiin Amiin... Rabbim önce münafıklardan, sonra kafirlerden bizi korusun...
+90 (553) 313 94 23