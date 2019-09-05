Tas kebabı nasıl yapılır? Tas kebabı tarifi Damakları şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; tas kebabı pişirmeye ne dersiniz? İşte, merak ettiğiniz "Tas kebabı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı.

Damakları şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; tas kebabı pişirmeye ne dersiniz? İşte, merak ettiğiniz "Tas kebabı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Tas kebabı tarifi Malzemeler: 800 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı sıvıyağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet patates

1 adet havuç

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber Öncelikle tencereye sıvıyağ ve tereyağını alın. Yağ kızınca tencereye eti alın ve kavurun. Et güzelce kavrulduğunda tencereye soğanları ekleyin. Ardından tencereye sarımsakları ilave edin. Soğanların rengi değişince tencereye un ekleyin. Unu 2-3 dakika kavurmalısınız. Unun kokusu çıkınca tencereye salça, patates, havuç, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tencereye 3 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve yemeğinizin 35-40 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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