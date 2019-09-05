0553 313 94 23

Tas kebabı nasıl yapılır? Tas kebabı tarifi

Damakları şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; tas kebabı pişirmeye ne dersiniz? İşte, merak ettiğiniz "Tas kebabı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:19
Tas kebabı nasıl yapılır? Tas kebabı tarifi

Damakları şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; tas kebabı pişirmeye ne dersiniz? İşte, merak ettiğiniz "Tas kebabı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı.

Tas kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 800 gram kuşbaşı dana eti
  • 1 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 3 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber 

Öncelikle tencereye sıvıyağ ve tereyağını alın.

Yağ kızınca tencereye eti alın ve kavurun.

Et güzelce kavrulduğunda tencereye soğanları ekleyin. 

Ardından tencereye sarımsakları ilave edin.

Soğanların rengi değişince tencereye un ekleyin.

Unu 2-3 dakika kavurmalısınız.

Unun kokusu çıkınca tencereye salça, patates, havuç, tuz ve karabiber ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tencereye 3 su bardağı sıcak suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve yemeğinizin 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:19
  1. Tas kebabı nasıl yapılır?
  2. tas kebabı tarifi
  3. tarif
  4. Yemek Tarifi
  5. tas kebabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemer’de kayıp adam 29’uncu günde ölü bulundu
    1. Kemer’de kayıp adam 29’uncu günde ölü..
    2. Brent petrolün varili 60,90 dolar
    3. Adalet Bakanlığı alım Adli Tıp Kurumu..
    4. Malezya, Mursi'nin oğlu için taziyede..
    5. Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
    6. Evini kaçak muayenehaneye, babasının..
    7. Beylikdüzü’nde ‘Umut ve Kadın’ konusu..
    8. Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına..
    9. Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?..
    10. ‘Alo 183’ iftira hattına döndü
    11. AA'nın Ahmedinejad röportajı İran..
    12. Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde
    13. Bursa’da acı ölüm...
    14. Döviz kurları
    15. Çağlayan’da kartal tavuğu telef etti
    16. Genç ofis dönemi
    17. Domates 50, karpuz 20 kuruşa düştü
    18. (Özel) Ünlülerin güzellik merkezinde..
    19. Mursi’nin oğlu Abdullah vefat etti
    20. Tuzluca’da öğretmenlere trafik eğitimi..
    21. "PKK örgüt içi infaz ve işkencelere..
    22. Kapadokya Havalimanında aranan 3 şahıs..
    23. İngiltere'de adım adım sorun!
    24. Akit’e dâvâ, Sözcü'ye müdafaa
    25. Yaralı baykuş tedaviye alındı
    26. Galatasaray'dan son dakika Selçuk İnan..
    27. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin..
    28. Güneydoğu ihracatının yıldızları..
    29. Otomobilin çarptığı yaya öldü
    30. Ardahan’da ’APİTERAPİ’ Konferansı..
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi