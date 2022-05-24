  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tartıştığı ağabeyini sırtından zıpkınla vurdu
Yerel

Tartıştığı ağabeyini sırtından zıpkınla vurdu

İstanbul Avcılar'da kardeşler arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Sırtına zıpkın saplanan Metin Direk, itfaiyenin müdahalesinden sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 09:18:00 -
Tartıştığı ağabeyini sırtından zıpkınla vurdu

Avcılar'da saat 22.30 sıralarında Uğur Mumcu Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, Metin Direk’in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Metin Direk'in sırtındaki zıpkını gören sağlık ekipleri ise bu durum karşısında şaşkına döndü. Ekipler, yaralıya müdahale edebilmek için itfaiye ekibinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, ambulansa alınan yaralının sırtındaki zıpkını keserek çıkardı.

Yaralı Metin Direk, polise verdiği bilgide, kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini zıpkın ve bıçak darbeleri ile yaralayarak kaçtığını anlattı.

Polis bölgede bir süre kesici alet aradıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kardeşi aramaya başladı. Yaralı ağabey, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay