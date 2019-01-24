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Tartışmalara neden olmuştu! Rusya o silahı ziyarete açtı

Rusya, ABD ve NATO tarafından INF anlaşmasını ihlal ettiği iddia edilen Novator 9M729 füzesini incelenmesi için yabancı gazetecilerin ziyaretine açtı.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:13
Tartışmalara neden olmuştu! Rusya o silahı ziyarete açtı

Rusya, Obama ve Trump'ın fazla menzile sahip olduğunu ve Orta düzey Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı ihlal ettiğini ileri sürdüğü Novator 9M729 (SSC-8) füzesini incelenmesi için yabancı gazetecilerin ziyaretine açtı.

ABD'nin bahaneler üreterek Orta düzey Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) ayrılmak istediğini dile getiren Rusya, Novator 9M729 (SSC-8) füzesinin maksimum 480 km menzile sahip (298 mil) olduğunu ve anlaşmaya uygun olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’nin, füzenin anlaşmayı ihlal ettiği yönündeki iddiasını ispatlamak için henüz bir veri sunmadığını söyledi. Ryabkov, ABD'yi anlaşmayı baltalamakla suçladı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:13
  1. Novator 9M729
  2. rusya

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