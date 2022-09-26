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Spor Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuklar havada uçuştu
Spor

Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuklar havada uçuştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavgada kırılan koltuklar havada uçuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 08:18:00 -
Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuklar havada uçuştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavgada kırılan koltuklar havada uçuştu.

Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Şanlıurfaspor'la karşılaştı. 1-0 mağlup olan ev sahibi takım Tarsus İdman Yurdu, 76 dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasından sonra Şanlıurfaspor taraftarı koltukları kırıp atmaya başladı. Polis tribünlere çıkarak taraflara müdahale etti. Koltukların havada uçuştuğu maçın sonunda Şanlıurfaspor taraftarları sahaya indi. Yedek kulübelerini kırmaya çalışan taraftara polis engel oldu. Olaylı maç 1-1 berabere son buldu.

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