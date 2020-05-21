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Tarsus Doğa Parkı’nda 3 deve kuşu yavrusu daha dünyaya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’nın nüfusu, 3 deve kuşu yavrusunun daha dünyaya gelmesiyle artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:39:24 -
Tarsus Doğa Parkı’nda 3 deve kuşu yavrusu daha dünyaya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’nın nüfusu, 3 deve kuşu yavrusunun daha dünyaya gelmesiyle artmaya devam ediyor.


Hayata gözlerini açan sevimli yavrular, Tarsus Doğa Parkı’na neşe katıyor. Parkın ilk deve kuşu yavrusu bundan 7 ay önce dünyaya gelmişti. 42 günlük kuluçka süresinin ardından geçtiğimiz günlerde kabukların kırılmasıyla 3 yavru daha dünyaya gözlerini açtı. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan 6 günlük yavrular, teknik personel gözetiminde konusunda uzman bakıcıları tarafından özel diyet programları ile besleniyor.


Tarsus Doğa Parkı’nın ilk göz ağrısı olan deve kuşu yavrusu ve ardından dünyaya gelen 3 yavru, nem ve sıcaklık dengesinin ayarlandığı özel alanlarda özenle bakılıyor. Çukurova’nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğini taşıyan Tarsus Doğa Parkı, yüzlerce çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.

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