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Ekonomi

Tarsus Belediyesi, 134 mahallede çiftçileri bilgilendiriyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi, kırsal kesimde bulunan 134 mahallede çiftçilere tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:45:41 -
Tarsus Belediyesi, 134 mahallede çiftçileri bilgilendiriyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi, kırsal kesimde bulunan 134 mahallede çiftçilere tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına başladı.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Veteriner İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçe genelinde 134 mahalleyi tek tek ziyaret etmeye başladı. Tarım ve hayvancılıkta doğru adımların atılmasına yönelik bilgilendirme desteğinde bulunan ekipler, her gün bir mahallede vatandaşlarla bir araya geliyor.


Ekipler, proje kapsamında çiftçilere, fidan dağıtımı, doğru gübreleme, toprak analizi ve tarımda ilaçlama konularında bilgilendirme yapıyor. Bunun yanı sıra, vatandaşlara hayvancılık konusunda da hangi ırkın daha verimli olduğu, besi hayvancılığında doğru yem kullanılması ve hayvansal atıkların nasıl değerlendirileceği konularında önerilerde bulunuluyor.

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