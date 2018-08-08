Tarlasına giden yaşlı adama tren çarptı
Manisa'nın Soma ilçesinde tarlasına giden 87 yaşındaki yaşlı adam, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:32
Manisa Soma'da ikamet eden Mustafa Nuri Karakaş, Soma Boğazı mevkisinde oğlunun çalıştığı tarlasına gitmek üzere minibüse bindi.
Tarlasına yakın mevkide inerek yola paralel uzanan rayların üzerinden geçmeye çalışan Karakaş, Eskişehir'den gelen 22006 sefer sayılı İzmir Mavi trenini fark edemedi. Trenin çarpması sonucu yaklaşık 10 metre sürüklenen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Karakaş'ın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, makinistin ifadesine başvurdu.
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