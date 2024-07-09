Tarla sulamak isterken tıkanan borusundan çıkan şey hayrete düşürdü!

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yeraltı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Yer altı canlılarından özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde sıklıkla görülmeye başladı. Hatay’ın Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yapan Vedat Köklü, tarlasında sulama yaparken suyun gelmediğini fark etti. Durum üzerine boruları kontrol eden Köklü, borunun içinde bir cisim olduğunu anladı ve çubuk yardımıyla çıkarttı. Boruya tıkayan şeyin yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan olduğunu gören çiftçi, hayrete düştü. Telef olduğu görülen yılan, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

43 yaşındaki Vedat Köklü, bir buçuk metrelik yılanın borunun içine girdiğini belirterek, “Boru tıkalıydı, borunun içinde bir şey olduğunu fark ettim. Borunun içinde yılan olduğunu bilmiyordum. Bir anda çubukla kurcalarken 1 buçuk metrelik bir zehirli yılan olduğunu gördüm. Çubukla çektim yılanı, yılan zaten basınçtan dolayı ölmüştü. Yılan olduğunu fark etmemiştik, sonra çıkınca gördük yılanı” ifadelerini kullandı.

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