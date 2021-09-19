Tarkan’ın etek giymesi ‘takdir toplamış’ Lağım medyası fena koktu

Aile kurumunun altına dinamit döşeyen toplumsal cinsiyet eşitliği projesini ve eşcinselliği ünlü kişiler aracılığı ile milletin gözüne sokma çabaları lağım medyasını kusturdu. Magazin medyasının son olarak şarkıcı Tarkan Tevetoğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı tül etek giyimli paylaşımına, “ünlü şarkıcı takdir topladı, kızı istedi etek giydi” diyerek haber yapması vatandaşların da tepkisini çekti.

Medya tarafından çok beğenilen fotoğraf diye yutturulmaya çalışılan paylaşımda şarkıcı Tarkan'ın etek giydiği görüldü.

Tarkan’ın paylaştığı fotoğrafta ise kızının durumla hiç alakası olmadığı görülürken Tarkan’ın kendi isteğiyle eteği giydiği yorumları yapıldı.