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Gündem Tarkan’ın etek giymesi ‘takdir toplamış’ Lağım medyası fena koktu
Gündem

Tarkan’ın etek giymesi ‘takdir toplamış’ Lağım medyası fena koktu

Kokuşmuş mahallenin kokan medyası pislik kusmaya devam ediyor. Bir zamanlar 'eşcinsel' olduğu iddiaları ortaya atılan şarkıcı Tarkan, kızı Liya'nın istediğini iddia ederek etek giydi ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Lağım medyası ise bu iğrençliği “ünlü şarkıcı takdir topladı” başlığıyla sayfalarına taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 14:15:00 - 2021-09-19 14:16:39
Tarkan’ın etek giymesi ‘takdir toplamış’ Lağım medyası fena koktu

Aile kurumunun altına dinamit döşeyen toplumsal cinsiyet eşitliği projesini ve eşcinselliği ünlü kişiler aracılığı ile milletin gözüne sokma çabaları lağım medyasını kusturdu. Magazin medyasının son olarak şarkıcı Tarkan Tevetoğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı tül etek giyimli paylaşımına, “ünlü şarkıcı takdir topladı, kızı istedi etek giydi” diyerek haber yapması vatandaşların da tepkisini çekti.

Medya tarafından çok beğenilen fotoğraf diye yutturulmaya çalışılan paylaşımda şarkıcı Tarkan'ın etek giydiği görüldü.

Tarkan’ın paylaştığı fotoğrafta ise kızının durumla hiç alakası olmadığı görülürken Tarkan’ın kendi isteğiyle eteği giydiği yorumları yapıldı.

"Toplumsal Cinsiyet' projesinde yeni adım mı? Kızı, Tarkan'a etek giydirdi

Aktüel

"Toplumsal Cinsiyet' projesinde yeni adım mı? Kızı, Tarkan'a etek giydirdi

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