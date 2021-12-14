Tarkan, yılbaşı gecesi bakın ne kadar cukkalayacak

Daha önce Kaz Dağları ile ilgili hükümete yönelik “Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır" paylaşımı yapan Tarkan'ın yılbaşında vereceği konser için kişi başı 2 bin euro (yaklaşık 32 bin TL) alacağı ortaya çıktı. Konuya ilişkin ayrıntıları Habertürk'teki köşesinde paylaşan Esin Övet "Tarkan’ı izlemenin bedeli 1.999 Euro" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Mısır Rixos Premium Seagate'de sahneye çıkacak Tarkan o gece için 1 milyon Euro almış.

Günlerdir dolar yazılıyor ama doğrusu Euro hanımlar beyler. Tarkan 1 milyon Euro alacakmış. (...) 30-40 kişi şimdiden netleştirmiş Tarkan ile yılbaşı gecesine geçirmek için ödemeleri yapmış. Türkiye dışında Rusya, Ukrayna, Bakü, Dubai, Londra, Almanya'dan da o gece uçaklar kalkacakmış Mısır'a Tarkan için. (...)

Tabii Tarkan öyle bir geceliğine de gitmiyor Mısır'a.

Almanya'dan özel jet ile Mısır'a geçecek. Üç gün üç gece kalacakmış. Tarkan yanında kızını ve eşini de götürüyormuş. Özel bir villa istemiş. Ve özellikle de kimseyle röportaj yapmama şartı koymuş.

En ufacık detaya da karışıyormuş Tarkan. Her paylaşım için kendisinden izin isteniyormuş. Tarkan izin verirse paylaşımlar yapılıyormuş.

(...) Bu arada saatler tam gece yarısını gördüğünde sahneye çıkıp 02.00'de de sahneden inecekmiş.

Ve o gece Tarkan'ı izlemenin bedeli de 1. 999 Euro. Eh 2 bin Euro düz diyelim. Ama bu fiyat sadece gala yemeğinin gecesi değil. Üç gece otelde konaklama. Uçak bileti ve final. Tarkan gecesi. (...)

Reklamdan da 30 milyon TL cukkalamıştı

Bilindiği gibi, "Megastar" denilerek pohpohlanan Tarkan'ın, geçtiğimiz haftalarda da bir e-ticaret platformunun reklamından tam 30 milyon TL cukkaladığı ortaya çıkmıştı.