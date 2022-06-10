Tarkan, Şahan, Gökhan "o tekme" bir köpeğe atılsa ne yapardı?

Türkiye günlerdir, Antalya Manavgat'ta Kur'an-ı Kerim'e tekme atan liselinin görüntüsünü konuşuyor. Yeniakit.com.tr yazarı Ali Osman Aydın, "Kur’an’a Tekmenin Asıl Sorumluları Kim?" sorusunu sorarak, olur olmaz her konuda görüş bildiren sözde sanatçıların Kur'an konusunda neden sessiz kaldıklarını sordu.

Aydın'ın bugünkü yazısı şu şekilde:

Antalya’da bir okulda, bir müslüman öğrenci tarafından Kur’an-ı Kerim tekmelendi. Bu çok sarsıcı eğitim sistemi olayına ciddiyetle yaklaşılması gerekiyor.

Muhalefetin yaptığı kolaycılık. “Bu çocukları siz yetiştirdiniz.” diyorlar. Hepimiz Kemalist müfredatın asimilasyon çarklarından geçtik okurken. Kemalist eğitim sistemi Kur’an’a, dine saygılı bireyler yetiştirdi de bizim mi haberimiz yok? Hayır! Kemalist propagandanın sadece okulda değil, her yerde, dini ve onun sembollerini bir öcü gibi, bir virüs gibi lanse ettiğini, tahkir ettiğini bizzat yaşadık, gördük.

Dolayısıyla asıl tekmeyi atanın, Batı hegemonyasının Türkiye şefliği gibi çalışan Kemalist ideoloji olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bugün eğitim sistemi dediğimiz şeyin beynini hala Kemalizm’in dogmaları oluşturuyor. Kemalizmin eğitim sistemi üzerindeki etkinliğinin kırılmaması da bu iktidarın en büyük, en hayati yanlışıdır.

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