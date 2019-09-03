TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10 liradan alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirinin borsaya getirilmesi nedeniyle düzenlenen sembolik açık artırma töreninde en kıza zamanda alımlara başlanacağı müjdesini verdi. Törende sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için sembolik açık artırma düzenlendi. Manisa’nın Alaşehir ilçesi üreticilerinden Veli Şentürk’ün getirdiği çekirdeksiz kuru üzüm, kilogramı bin liradan Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın’ın Nazilli ilçesi üreticilerinden Mutlu Yılmaz’ın getirdiği kuru incir de kilogramı bin 50 liradan İzmir Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Manisa Ticaret Borsasında yaptıkları toplantıda, “çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO olarak müdahale edeceklerini” söylediğini anımsatan Pakdemirli, şöyle konuştu: “Geçen sürede bakanlık ve TMO olarak piyasayı dikkatle takip ettik. Her ne kadar borsada alım fiyatları 10 lira civarında seyretse de üretim olan ilçelerde çiftçimizin daha düşük fiyatlardan satış yaptığına şahit olduk. Bizim bu duruma kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Buradan açıklıyorum. TMO olarak kuru üzüm alımı karar teklifimizi bu sabah imzaladım ve onay gönderdim. Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz.”