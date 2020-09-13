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Ekonomi Tarımda yenilikçi uygulamalar TEKNOFEST’te görücüye çıkıyor
Ekonomi

Tarımda yenilikçi uygulamalar TEKNOFEST’te görücüye çıkıyor

TEKNOFEST 2020 çerçevesinde tarım teknolojileri yarışması gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:00:00 -
Tarımda yenilikçi uygulamalar TEKNOFEST’te görücüye çıkıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (Tarım Kredi) iştiraki TARNET yürütücülüğünde düzenlenen yarışmanın ilk etabında ekipler teknoloji kullanarak üretimde verimliliği arttırmaya çalıştı. Etkinliğe 35’i yurt dışından 728’i yurt içinden olmak üzere toplam 763 takım ve yaklaşık 2 bin 600 kişi başvuruda bulundu. Elemeler sonucu 35 takım finale kaldı. Finale kalan yarışmacıların 8’i robotik, 5’i insansız hava araçları, 9’u nesnelerin interneti, geri kalanları da sera, hayvancılık ve bitki sağlığına ilişkin projelerden oluştu. Finalistlere yarışma sonunda ürünleştirme çalışmaları için destek verilmesi hedefleniyor.

Ürünler vitrine çıkarılacak

Bu arada 24-27 Eylül tarihli TEKNOFEST 2020 kapsamında tarım teknolojileri alanında bilgilendirme yapacak olan TARNET, 850 bin çiftçi ortağı ve 15 şirketiyle çiftçiler için çalışan Tarım Kredi’nin ülkeye sunduğu katkıları da katılımcılarla paylaşacak

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