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Tarımda yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile üreticilerin ürünlerini lisanslı depolarda elektronik senetler ile satabileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, “Birçok üründe gelir garantili ürün sigortası çıkaracağız. Çiftçi ürünü ekeceği zaman kaç liraya satacağını en baştan bilecek” dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
Tarımda yeni dönem

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni”, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla Ticaret Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Bakan Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile tarım ticaretinde önemli bir adım attıklarını ifade etti. Lisanslı depolardaki ürünlerin ürün ihtisas borsasında satılabilir hale gelmesi için uzun zamandır çalıştıklarına dikkati çeken Pekcan, “163 firma bize başvurdu, 80’ine faaliyet izni verdik. Kurulu kapasitemiz 4 milyon 77 bin tona ulaştı. Hedefimiz 14 milyon tona ulaşmak, bunu ürün bazında da ihtisaslaştırmak” değerlendirmesinde bulundu.

Mobil uygulaması olacak

Bakan Pekcan, “Ürünleri fiyatların düşük olduğu dönemde saklayıp, sağlıklı ortamlarda ve altyapısı bitmiş lisanslı depolarımızda muhafaza etmiş olacaklar. Tacirlerimiz, tüccarlarımız da yeni bir depo yaptırmadan, depo inşaatı ile uğraşmadan lisanslı depolarda ürünlerini depolayabilecek, satmak istediklerinde de Ürün İhtisas Borsası üzerinden de satışını gerçekleştirebilecekler. Bunun mobil uygulaması da olacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de çiftçiden ürün fiyatlarıyla ilgili şikayetler aldıklarını, ürün borsalarının tam anlamıyla çalışması halinde bu şikayetlerin oluşmayacağını söyledi. Köylünün ürününü lisanslı depolara teslim ederek ürün senedini alacağını belirten Pakdemirli, üreticinin elindeki ürün senediyle Ziraat Bankasından uygun imkanlarla kredi kullanabileceğini dile getirdi. Pakdemirli, ürün fiyatlarında artış olması halinde çiftçinin senedini nakde çevirerek, bankaya olan borcunu ödeyebileceğini, böylece normalde elde ettiğinden daha fazla kâr sağlayacağını anlattı. Pakdemirli, “Başta hububat olmak üzere birçok üründe gelir garantili ürün sigortası çıkaracağız. Çiftçi ürünü ekeceği zaman kaç liraya satacağını en baştan bilecek” dedi.

50 yıllık hayal

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise elektronik ürün senetlerinin alım ve satım işlemlerinin artık sadece ürün ihtisas borsası üzerinden yapılabileceğini belirterek, “Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Tarımsal ürünlerimizin fiyatları şeffaf bir şekilde belirlenecek. Bugün 50 yıllık bir hayalin gerçek oluşuna şahit oluyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
  1. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Türkiye Ürün İhtisas Borsası
  6. Ürün İhtisas Borsası
  7. çiftçi
  8. Ziraat Bankası
  9. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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