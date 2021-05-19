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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı | Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı | Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sayfası | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini açıkladı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:40:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı | Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu

İş arayan pek çok vatandaş Orman Genel Müdürlüğü’nün personel alımı yapıp yapmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Peki, alımlar ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı | Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli personel alımına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, “Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun” dedi.

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