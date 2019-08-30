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Tarım ve Orman Bakanlığı orman muhafaza memuru alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü mühendis, avukat, büro personeli, şoför ve orman muhafaza memuru olmak üzere toplamda 4 bin 996 personel alımı yapıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan OGM alım ilanına göre, KPSS’den en az 60 puan alan adayların başvuracağı OGM personel alımı için başvuruların ne zaman yapılacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olduğu araştırılıyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı OGM orman muhafaza memuru alımı başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:10
Tarım ve Orman Bakanlığı orman muhafaza memuru alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü mühendis, avukat, büro personeli, şoför ve orman muhafaza memuru olmak üzere toplamda 4 bin 996 personel alımı yapıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan OGM alım ilanına göre, KPSS’den en az 60 puan alan adayların başvuracağı OGM personel alımı için başvuruların ne zaman yapılacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olduğu araştırılıyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı OGM orman muhafaza memuru alımı başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlar için adaylarda farklı kriterler aranacak. Alımı gerçekleştirilecek olan personellerin 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması önem arz edecek.

OGM alımı için özel şartlar

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilecek olanlar için  Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak şartları aranacak.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Tarım ve Orman bakanlığı OGM başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli personel olarak isithdam edilecek olan adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.

Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olan adaylar ise 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.

İlan detayları için tıklayınız

Orman Genel Müdürlüğü (OGS) sözleşmeli personel alımları ne zaman?

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:10
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