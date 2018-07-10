0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama!

İzmir doğumlu Bakan Pakdemirli, tarımın her tarafına dokunmuş bir aileden geldiğini söyleyerek, verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

10 Temmuz 2018 Salı 00:13
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama!

Yeni kabinenin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk açıklamasını yaptı.

1973 yılında İzmir’de doğan merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğlu Bekir Pakdemirli, yeni kabinenin Tarım ve Orman Bakanı olarak açıklandı. İlk açıklamasını yapan Bakan Pakdemirli, "Bize bu görevi layık gören Reis-i Cumhurumuza, Erdoğan Bey’e çok çok teşekkür ederim. Çok büyük bir sorumluluk. Omuzlarımızda büyük bir sorumluluk hissettiriyor ama bir yandan da çok büyük bir şeref. Memleketimize, insanlarımıza hizmet etmek büyük mutluluk" dedi.

"İNŞALLAH ZORU YAPARIZ, İMKANSIZ ZAMAN ALIR"

Bakanlığı bekleyip beklemediği sorusu üzerine Pakdemirli, "Açıkçası ben çok yakın bir zamanda duydum. Ancak bakanlığın bu olacağını ben de bilmiyordum. Ama bu bizim uzak olduğumuz bir şey değil. Çiftliğimiz var. Üzümümüz, incirimiz, tavuk kümeslerimiz var. Yani tarımın her tarafına dokunmuş bir aileyiz. Zor olmayacak diye düşünüyorum. Allah hepimizi muvaffak etsin. Tabii görevlerin hepsi zor. İnşallah zoru hemen yaparız, imkansız da biraz zaman alır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 00:13
  1. İzmir
  2. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama
  3. cumhurbaşkanı
  4. recep tayyip erdoğan
  5. ak parti
  6. türkiye
  7. kabine
  8. bakan
  9. tarım ve orman bakanı
  10. bekir pakdemirli
  11. ekrem pakdemirli
  12. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na getirildi
    1. Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji..
    2. Merkez Bankası'nda büyük değişiklik!
    3. Mantar tüketerek zayıflanır mı?
    4. Çarpıcı 'Hulusi Akar' yorumu: TSK'nın..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    6. Kaju hangi hastalıklara iyi gelir?
    7. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den..
    8. Yeni Kabine'de 4 Trabzonlu bakan!
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir?
    10. İş dünyasından ilk yorumlar: Ekonomi..
    11. İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı..
    12. Bakan olduğunu havaalanında öğrendi
    13. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy..
    14. Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma,..
    15. Savunma sanayiinde "başkanlık" dönemi
    16. Ülkeyi beş yıllığına yönetecek olan..
    17. Kabineye giren 4 vekil istifa edecek
    18. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
    19. İşte yeni Kabine'de ekonominin..
    20. Fahrettin Koca kimdir? Yeni sistemin..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MİT ve Özel Kuvvetler sahada! Karayılan ve Bayık..
    MİT ve Özel Kuvvetler sahada! Karayılan ve Bayık..
    İşte yeni kabinedeki bakanlar...
    İşte yeni kabinedeki bakanlar...