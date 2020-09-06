  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama:
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

"Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor" - "(Hatay'daki orman yangını) Yangına tabii ki şu saatlerde uçamıyor ama 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale ediyoruz" - "Öncelikle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü. Bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili tedbiren bir tahliye gerçekleşti"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 22:14:01 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

HATAY (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün tüm Türkiye'de 24 yangının çıktığını, bunlardan 13'ünün kontrol altına alındığını, 8'inin söndürüldüğünü, 3'ünün devam ettiğini belirtti.

Pakdemirli, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Antakya'ya bağlı Ballıöz Mahallesi'ne gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, bugün tüm Türkiye'de 24 yangının çıktığını, bunlardan 13'ünün kontrol altına alındığını, 8'inin söndürüldüğünü, 3'ünün devam ettiğini kaydetti.

Yangınlardan birinin Kahramanmaraş Andırın, diğerinin İzmir Kınık ve bir diğerinin de Hatay Samandağ'da çıktığını ifade eden Pakdemirli, diğer yangınların göreceli olarak buraya göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Hatay'daki yangının dün Yeniköy ilçesi yakınlarında saat 10.40'ta çıktığını, 10 dakika içinde müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve sürekli atlamalar yapması, arazi şartlarının gerçekten çok engebeli olması, tabii ki meteorolojik şartlarda da havanın çok kuru olması sebebiyle yangınla ilgili bugünkü noktaya kadar geldik. Şu an Antakya ilçesi, İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahallelerine yangın ulaştı. Yangına tabii ki şu saatlerde uçamıyor ama 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale ediyoruz. Öncelikle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü. Bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili tedbiren bir tahliye gerçekleşti."

- "Yerleşim yerleri etrafında önemli tehdit bulunmuyor"

Buradaki ana amaçlarının yerleşim yerlerinin tam emniyetini sağladıktan sonra da yangının etrafını çevirerek tam anlamıyla kontrol altına almak olacağını söyleyen Pakdemirli, şu an yerleşim yerleriyle alakalı önemli bir tehdidin bulunmadığını, ekiplerin yerleşim yerlerinin etrafında konuşlandığını vurguladı.

Gece boyu çalışmaların süreceğini dile getiren Pakdemirli, "Sabahın ilk ışıklarıyla beraber de talimat verdim su atar araçlarımız, hava araçlarımız, helikopterlerimiz ve uçaklarımız da gün doğumundan yaklaşık yarım saat önce havalanarak yangına müdahale etmeye devam edeceğiz. Zorlu arazi koşullarında geçen bu mücadelede inşallah sabaha kadar önemli bir mesafe almayı da hedefliyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi

Gazeteci Mahmut Övür, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etti...
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı