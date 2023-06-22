  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ve BAE arasında kritik temas

Nüfusu yüzde olarak fark etmiş: Bayramda 500 bine çıkacak, ünlü isimleri ağırlıyor! Tarihi seviyeye çıktı

Sözleri tepki çekmişti! Türkiye'den Abbas yönetimine uyarı

Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi

Bakan Yerlikaya sıcak gelişmeyi duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede jet hızında açıklama geldi: İsrail'de Filistin bayrağı sansürüne 'karpuz' çözümü

BAE ve Mısır'ın Türkiye'de yabancı yatırımlarda en yüksek payı imalatın oldu! İşte bu beklenmiyordu

Bakan Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası flaş açıklamalar

İstanbul’da ‘çöp’ kâbusu

Ali Koç’tan aynı tas aynı hamam! Hocası olmayan takıma yeni forvet
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov’u ağırladı
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov’u ağırladı

Yeniakit Publisher
2023-06-22 22:43:00 -
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov’u ağırladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Majnun Mammudov ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında ağırladı. Yumaklı ve Mammadov başkanlığındaki heyet, tarım ve orman alanında işbirliğine ilişkin konuları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye ve Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyetleri, bakanlar başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantıda, iki kardeş ülkenin tarım ve orman alanında yapacakları işbirliğine yönelik konular masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycanlı mevkidaşı Majnun Mammudov ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Tarım Bakanı mevkidaşım Sayın Majnun Mammadov ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan ile her alanda olduğu gibi tarım, orman ve su alanlarında da iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Birliğimiz daim olsun” diye yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23