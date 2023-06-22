Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov’u ağırladı

Türkiye ve Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyetleri, bakanlar başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantıda, iki kardeş ülkenin tarım ve orman alanında yapacakları işbirliğine yönelik konular masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycanlı mevkidaşı Majnun Mammudov ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Tarım Bakanı mevkidaşım Sayın Majnun Mammadov ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan ile her alanda olduğu gibi tarım, orman ve su alanlarında da iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Birliğimiz daim olsun” diye yazdı.