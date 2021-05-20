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Ekonomi Tarım ÜFE nisanda yüzde 0,79 azaldı
Ekonomi

Tarım ÜFE nisanda yüzde 0,79 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:50:00 -
Tarım ÜFE nisanda yüzde 0,79 azaldı

Buna göre, endeks nisanda, bir önceki aya göre yüzde 0,79 düşerken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,8 yükseliş kaydetti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,02 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,11, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 5,44 artış gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 52,67 ile turunçgiller alt grubunda oldu. Bunu yüzde 38,73 ile lifli bitkiler, yüzde 28,38 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler takip etti. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 6,92 ile çeltik ve yüzde 14,1 ile yağlı meyveler oldu.

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