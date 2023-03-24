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Ekonomi Tarım Kredi marketlerden dev Ramazan indirimi! Tam 900 üründe fiyatlar sabitlendi! Böylesi şimdiye kadar görülmedi
Ekonomi

Tarım Kredi marketlerden dev Ramazan indirimi! Tam 900 üründe fiyatlar sabitlendi! Böylesi şimdiye kadar görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:54:00 - 2023-03-24 14:01:53
Tarım Kredi marketlerden dev Ramazan indirimi! Tam 900 üründe fiyatlar sabitlendi! Böylesi şimdiye kadar görülmedi

Tarım Kredi Kooperatif marketler vatandaş için büyük bir müjde vererek ramazan ayı boyunca 900 üründe indirimli fiyatların sabitlendiğini ve bu ürünlere herhangi bir zam yapılmayacağını açıkladı. İşte ayrıntılar.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, ramazanda vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi.

FİYAT ARTIRIMI YAPILMAYACAK

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

ÇİFTÇİNİN VE TÜKETİCİNİN YANINDA

Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.
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