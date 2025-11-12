  • İSTANBUL
Gündem Tarım Bakanlığı markayı deşifre etti! Siyah çayda bile hile yapmışlar
Gündem

Tarım Bakanlığı markayı deşifre etti! Siyah çayda bile hile yapmışlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarım Bakanlığı markayı deşifre etti! Siyah çayda bile hile yapmışlar

Ürünlere farklı maddeler katarak halkı kandıran ve sağlığını tehlikeye atan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilmeye devam ediliyor. Son yapılan denetimlerde listeye bir çay markası dahil oldu. Öte yandan bir de gıda takviyesi olarak sunulan macunda da ilaç tespit edildi. İşte ayrıntılar...

Halk sağlığını hiçe sayan ve alışverişte aldatıcı eklemeler yapan markalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Bu defa bir siyah çay markasının yaptığı aldatıcı katkı tespit edildi. Bakanlığın yeni listesinde detaylar yer aldı.

BAKANLIK FİRMALARI İFŞA ETMEYE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri firmaların numunelerinden elde ederek yaptığı testlerle hile yapan ya da ürüne uygunsuz katkı maddesi katan firmaları internet sitesinden duyuruyor. Titizlikle yapılan incelemeler halkla şeffaf bir biçimde paylaşılıyor.

FİLİZ SİYAH ÇAYDA GIDA BOYASI ÇIKTI

Bakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın marka Yaprak Siyah Çay'da ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka Filiz Siyah Çay'da gıda boyası tespit edildi.

MACUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ

Öte yandan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Jetplus Maximum Performance marka macunda da ilaç etken maddesi bulundu.

