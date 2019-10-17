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Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır? Tarım Bağkuru kapatılması için neler yapılması gerekiyor?

Bağkur borcu nasıl silinir? Tarım Bağkurlusu tarımsal faaliyette bulunanlardan ziraat odalarına kayıtlı olanlar, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine kayıtlı olanlar 5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin bendinin (4) numaralı bendine göre sigortalı sayılan kişilerdir. Peki Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır? Tarım Bağkuru kapatılması için neler yapılması gerekiyor?

17 Ekim 2019 Perşembe 16:42
Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır? Tarım Bağkuru kapatılması için neler yapılması gerekiyor?

Bağkur borcu nasıl silinir? Tarım Bağkurlusu tarımsal faaliyette bulunanlardan ziraat odalarına kayıtlı olanlar, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine kayıtlı olanlar 5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin bendinin (4) numaralı bendine göre sigortalı sayılan kişilerdir. Peki Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır? Tarım Bağkuru kapatılması için neler yapılması gerekiyor?

Yapmış oldukları tarımsal faaliyetlerden dolayı ziraat odalarına kaydolan ya da ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerine kaydolan sigortalılardan kayıt olduklarına dair belgelerin kayıt oldukları kuruluş ya da kendileri tarafından kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bildirilmesi halinde tarım Bağkur’u kayıt oldukları tarihten itibaren başlatılır. Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra bildirim yapılırsa tarım Bağkuru Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim tarihinden itibaren açılmış olur. 5510 sayılı kanuna göre tarımsal faaliyette bulunanlardan 18 yaşından küçük sigortalıların tarım Bağkuru 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.

Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır?

Tarım sigortalısının bağlı bulunduğu ziraat odasındaki üye kaydının son bulduğu tarih itibariyle veya muafiyet belgesine istinaden veya 4/a- 4/b (esnaf) sigortalısı olmaları halinde sonlandırılır.

Tarım Bağkuru kapatılması için neler yapılmalı?

Tarım bağkurunun kapatılması için kişinin ziraat odasında kaydının durdurulması gerekiyor. Ziraat odasından almış olduğu belge ile tarım bağkurunu durdurabilir.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:42
  1. Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır?
  2. Tarım Bağkuru kapatılması için neler yapılmalı?
  3. Bağkur borcu nasıl silinir?
  4. Tarım Bağkuru kapatılması için neler yapılması gerekiyor?

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